Pai diz ter sido agredido por segurança ao tentar ver o filho

Um homem de 40 anos registrou boletim de ocorrência após, segundo ele, ser impedido de ver o filho e agredido por um segurança na noite deste domingo, 18 , em um bar na avenida Dom Pedro, Franca.

De acordo com o relato à Polícia Civil, ele estava no local acompanhado da namorada quando sua ex-companheira chegou ao bar com um grupo de amigas e o filho do casal. Ao avistar o menino, o homem afirmou que o chamou para ir até ele, mas uma das amigas da ex o segurou, impedindo o contato.

Indignado, ele iniciou uma discussão com a mulher que segurava a criança. Segundo ele, nesse momento, a namorada o chamou para ir embora, mas ao se virar para sair, foi surpreendido por um segurança do bar que lhe deu um "mata-leão", o derrubou e o agrediu com chutes na região das costelas.