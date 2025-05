Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 19, em Franca:

Nome: Avelino Batista de Souza

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do Sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Roberto Antônio Maciel

Idade: 79 anos

Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h