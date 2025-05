Motos furtadas são achadas; uma abandonada e outra com menor

As investigações sobre o furto a uma loja de motocicletas na avenida São Vicente, em Franca, ocorrido na madrugada de domingo, 18, avançaram rapidamente. Na mesma noite, dois suspeitos, um adolescente e um jovem, foram localizados com uma das motocicletas levadas do estabelecimento. A outra foi abandonada logo após o furto, no mesmo bairro da loja.

O primeiro a ser detido foi um adolescente no Residencial São Jerônimo. A Polícia Militar, que intensificava buscas pela região, flagrou o menor tentando esconder uma das motos em uma área de mata. Ao ser abordado, ele alegou que “apenas foi buscar a moto”, mas, já na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e na presença da responsável legal, confessou participação no furto. Disse ainda que não conhecia os outros dois e que a intenção do grupo era vender os veículos, mas não deu tempo de divulgar.

A segunda motocicleta foi localizada abandonada, e. Um terreno no Jardim Três Colinas.