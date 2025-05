Carro desgovernado destrói bancos da praça central em São José

A manhã desse domingo, 18, começou com um cenário de destruição na praça central de São José da Bela Vista. Segundo relatos de moradores, um carro desgovernado invadiu o espaço público durante a madrugada e causou danos consideráveis aos bancos instalados no local.

Moradores que chegaram logo após o ocorrido relataram que o carro trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle e invadiu a praça, colidindo com os bancos de concreto.

Apesar da gravidade do acidente, não havia pessoas no local no momento da colisão, o que evitou ferimentos ou consequências mais graves.