Um mês sem Rebecca: dor da perda vira missão de amor

Franca ainda guarda o silêncio de uma dor coletiva. Um mês após a morte de Rebecca Cristina Otoni Carlos, de apenas 13 anos, a cidade segue comovida com a história da menina que lutou bravamente contra a leucemia linfoide aguda. Desde sua internação no início de março até a triste madrugada de 12 de abril, quando faleceu na Santa Casa de Franca, Rebecca foi acompanhada por uma verdadeira corrente de solidariedade. E agora, com sua ausência, a dor dá lugar a homenagens e a uma semente de esperança: a criação de uma ONG para ajudar crianças com câncer.

Rebecca foi internada com fortes dores de cabeça e garganta, inicialmente tratadas como uma infecção, mas logo diagnosticadas como leucemia. Durante 30 dias, enfrentou melhoras e recaídas, com o apoio constante da família, amigos e de toda a cidade, que se mobilizou em campanhas de doação de sangue. Mas, após um agravamento no quadro clínico, a menina não resistiu e partiu na madrugada de um sábado.

A confirmação do falecimento foi feita pela mãe de Rebecca, a cabeleireira Ariane Otoni, pelas redes sociais. Em um desabafo comovente, Ariane escreveu: "Você foi tão forte, minha menina, minha fortaleza! Eu sempre te amarei, minha filha querida!"