Pinheiros vence Sesi Franca e força o jogo 5 nos playoffs do NBB

Em duelo eletrizante na manhã deste domingo, 18, o Pinheiros venceu o Sesi Franca por 72 a 66, em partida válida pelo quarto jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), realizada no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Com o resultado, a série empatou em 2 a 2 e será decidida no quinto e último confronto, marcado para a próxima quarta-feira, 21, no Pedrocão, em Franca.

O jogo começou nervoso, com ambas as equipes cometendo muitos erros e demonstrando certo nervosismo. A primeira cesta de Franca veio apenas após 3 minutos e meio de bola em jogo, com uma bela bola de três de Lucas Dias. Apesar do desempenho ofensivo abaixo do esperado, o time francano fechou o primeiro quarto na frente: 13 a 11.

No segundo período, o nível técnico subiu. O armador norte-americano David Sloan comandou o ataque do Pinheiros e foi essencial para a virada da equipe paulistana. Georginho e Charles Hinkle tentaram equilibrar pelo lado do Sesi Franca, mas os donos da casa foram para o intervalo com vantagem mínima: 36 a 35.