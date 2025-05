Homem se fere em queda de moto na rodovia Cândido Portinari

As causas da queda ainda são desconhecidas. O homem usava um capacete aberto e sofreu um trauma moderado na cabeça, além de ferimentos no rosto. Ele foi encontrado desorientado e recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate da concessionária ViaPaulista. Por pouco, a vítima não foi atropelada por outros veículos que passavam pelo local.

Um motociclista de 46 anos ficou ferido após sofrer um acidente na alça de acesso entre a rodovia Cândido Portinari e a rodovia Engenheiro Ronan Rocha, no final da noite de sábado, 17, em Franca .

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.