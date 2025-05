PM encontra arma em carro e prende homem no Campo Belo

Um homem foi preso em flagrante nesse sábado, 17, no bairro Recreio Campo Belo, em Franca, após ser flagrado com uma arma de fogo ilegal dentro de um veículo.

A prisão ocorreu após denúncias indicarem que um homem estaria armado dentro de um carro. Uma viatura da Polícia Militar que patrulhava a região foi até o local e, com base nas características repassadas, localizou o veículo suspeito.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo escondida embaixo do banco do motorista. A arma não possuía documentação e era ilegal. O suspeito, que já possui antecedentes por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma, afirmou que a arma seria de um amigo e que desconhecia sua presença no veículo.