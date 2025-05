Franca segue com tempo firme e manhãs frias nesta semana

Franca continuará com tempo firme nos próximos dias, segundo dados da Climatempo. A previsão para o período entre este domingo. 18, e quinta-feira, 22, aponta para tempo ensolarado, sem chuva e com nevoeiros nas primeiras horas do dia, mantendo o padrão de outono.

Confira a previsão dia a dia:

Domingo (18/5): Céu claro o dia todo, com nevoeiro ao amanhecer e noite de céu limpo. As temperaturas variam entre 15°C e 25°C.

Segunda-feira (19/5): Condições semelhantes ao domingo, com amanhecer com nevoeiro e céu limpo à noite. Mínima de 14°C e máxima de 25°C.

Terça-feira (20/5): O frio se intensifica ligeiramente pela manhã, com mínima de 13°C, mantendo a máxima em 25°C. O tempo continua ensolarado, com nevoeiro matinal e céu limpo à noite.

Quarta-feira (21/5): Repetição do padrão dos dias anteriores, com mínima de 13°C e máxima de 26°C, sem previsão de chuva.

Quinta-feira (22/5): O tempo segue estável, com céu limpo e presença de nevoeiro no início do dia. As temperaturas ficam entre 13°C e 26°C.

Volume de chuva ainda abaixo da média

Apesar da breve ocorrência de chuvas, Franca ainda registra um acumulado bem abaixo da média para o mês de maio. Até o dia 18, choveu apenas 15 mm, o que corresponde a 36% da média histórica de 42 mm para o mês, conforme levantamento do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.