O golpe do desconto no INSS: será que você vai reaver o dinheiro?

Você pode estar totalmente enganado se pensa: “Agora, basta acessar o site do INSS ou ligar no 135 e fazer o pedido, que serei ressarcido pelos descontos indevidos.”

Com a nova Instrução Normativa do INSS, publicada no último dia 13/05/2025, regulamentando sobre como será o ressarcimento “prometido” pelo governo sobre as fraudes de descontos de sindicatos e associações no benefício de milhões de beneficiários da Previdência veremos que não é “simples assim”.

O escândalo que chocou o país

Em abril de 2025, o Brasil ficou estarrecido com as notícias: milhões de beneficiários do INSS foram vítimas de descontos indevidos, feitos por entidades sindicais e associações que muitas vezes o segurado nunca ouviu falar.

Mensalidades foram cobradas de forma silenciosa, algumas com autorizações falsificadas, outras sem qualquer base legal. Uma verdadeira avalanche de denúncias. O rombo pode ultrapassar os dois bilhões de reais.