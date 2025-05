Pintor perde controle de moto, bate em proteção e cai em córrego

Um motociclista que voltava do trabalho como pintor ficou ferido na tarde deste sábado, 17, após perder o controle e cair dentro do córrego na avenida Doutor Hélio Palermo, em Franca.

Ele seguia no sentido Centro quando perdeu o controle em uma curva, bateu na defensa metálica e caiu no córrego. Populares ajudaram o homem a sair do local. As ferramentas de pintura que ele carregava foram levadas pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Apesar do susto e da altura, o pintor aparentemente tinha ferimentos leves.