Barbecue: a festa do ano está chegando; montagens em andamento

Marcada para o dia 7 de junho, a festa está de casa nova e acontecerá no Campo de Polo Boi Santo — de fácil acesso, mais próximo de Franca e com deslocamento rápido. A montagem da estrutura começou com bastante antecedência para garantir uma experiência impecável ao público e vem ganhando forma nos últimos dias.

Com shows de renome nacional confirmados — Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e João Bosco & Vinícius — no mesmo palco e no mesmo dia, a expectativa é de recorde de público e uma noite histórica. As vendas de ingressos individuais e mesas estão abertas desde fevereiro e a procura tem sido intensa, com expectativa de esgotamento antecipado nos próximos dias.

Marcelo Rossato, um dos organizadores da festa, comentou sobre a alta demanda: “Um novo lote extra de mesas de quatro e oito lugares foi disponibilizado. São as últimas unidades para o *sold out* total do evento, e está bem próximo de esgotar”, afirmou.

Segundo ele, o evento também tem aquecido a economia local, com a rede hoteleira de Franca já com lotação esgotada. Rossato ainda adiantou um spoiler da estrutura: “A expectativa é enorme, estamos a todo vapor. Vamos ter mais de mil metros de LED”, disse.

Estações de Carnes

A organização aposta em novidades para elevar ainda mais o nível da festa. Entre elas, está a ampliação da área gastronômica, que contará com 120 estações de carne — mais que o dobro da edição anterior — e reforço especial na oferta de picanha, um dos cortes mais procurados do evento.

Além disso, será montado um buffet de mil metros quadrados com opções como mini-hambúrgueres, pastéis e bolinhos, posicionado mais próximo ao palco principal, pensando no conforto dos convidados.

A estrutura também será aprimorada com melhorias nos banheiros, incluindo a instalação de três contêineres modernos — um deles exclusivo para o público feminino, com serviços como salão de beleza, massagem e equipe de limpeza permanente. Para facilitar o acesso, haverá transporte via transfer, com saída do Franca Shopping, além de entrada exclusiva para motoristas de aplicativo dentro do próprio Campo de Polo Boi Santo.

Capacidade e Estrutura

Com capacidade limitada entre 7 mil e 8 mil pessoas, a Barbecue 2025 promete unir música de qualidade, gastronomia premium e comodidade em uma experiência única. A festa começa às 15h e vai até a 1h da manhã.

Local inédito

Pensando na facilidade de acesso do público, a organização confirmou que a edição de 2025 acontecerá no Campo de Polo Boi Santo. “Saímos de um local de 25 mil metros quadrados para um espaço de 90 mil metros quadrados”, destacou Rossato.

O novo espaço é três vezes maior do que o local anterior e está localizado no sentido Franca–Restinga, na Rodovia Nestor Ferreira, km 6 + 600 metros. Contará com cinco vias de entrada e saída e estacionamento interno exclusivo.

Onde comprar mesas e ingressos ?

As vendas de mesas de quatro e oito lugares e ingressos avulsos estão disponíveis no site Duoticket e nos seguintes pontos físicos:



Loja Boaretto

Rua Alexandre Spereta, 1240 – São Joaquim, das 9h às 18h.



Loja Tapecouro

Av. Alonso y Alonso, 1750 – Jardim Veneza, das 9h às 18h.