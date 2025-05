Dengue e covid somam mais de 3 mil casos em Franca neste ano

A covid-19, apesar de controlada em relação aos anos anteriores, ainda circula na cidade, com 1.054 casos confirmados e duas mortes em 2025. A Vigilância Epidemiológica reforça a importância da vacinação atualizada e dos cuidados preventivos, como uso de máscara em ambientes fechados e higienização das mãos.

A dengue lidera os números, com 2.107 casos confirmados e 1 óbito registrado. Outros cinco óbitos seguem sob investigação. O avanço da doença reforça a urgência de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O boletim epidemiológico de 2025 da Secretaria de Saúde de Franca revela um cenário preocupante: dengue e covid-19 já somam 3.161 casos confirmados na cidade. Além da alta incidência, há mortes confirmadas e casos em investigação. A SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) também acende o alerta, especialmente neste período do ano, quando os casos disparam.

A SRAG também preocupa. O boletim registra uma morte confirmada e uma em investigação, mas a Secretaria de Saúde não informou o número de casos confirmados, mesmo diante do aumento visível de pacientes nas unidades de saúde. A Síndrome Respiratória Aguda Grave pode ser causada por diversos vírus respiratórios, incluindo influenza e covid-19, e é uma das principais causas de internação no período outono-inverno.

Vacinação contra influenza é prioridade

Como forma de conter o avanço das síndromes respiratórias, a Secretaria de Saúde intensificou a campanha de vacinação contra a influenza. A vacina está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município e é direcionada especialmente aos grupos prioritários: idosos, crianças, gestantes, puérperas, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades.

A vacinação é uma das principais estratégias para evitar complicações respiratórias graves, hospitalizações e óbitos, principalmente neste período do ano, quando há maior circulação de vírus respiratórios.

População deve manter medidas preventivas