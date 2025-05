Samuel Gomide toma posse como novo presidente do SindServ

A cerimônia de posse do novo presidente do SindServ (Sindicato dos Servidores de Franca), Samuel Gomide, aconteceu na manhã deste sábado, 17, na Câmara Municipal de Franca . O evento reuniu diversas autoridades, como parlamentares, lideranças sindicais e representantes do Executivo, além de diversos servidores municipais.

Representando o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), Peterson Faciroli enfatizou a importância do diálogo nesta nova fase do sindicato. “Estamos sempre abertos ao diálogo, sempre um diálogo pacífico, entendendo que cada um tem o seu papel, nós temos nossas responsabilidades, o sindicato tem as responsabilidades dele... Entendendo cada um o seu papel, a gente consegue ter um diálogo pacífico, em bom nível e sempre em prol do servidor”, enfatizou.

A posse de Samuel Gomide

O certificado do novo presidente do SindServ foi entregue a Samuel Gomide; pelo deputado federal Arlindo Chinaglia (PT). Gomide tem 40 anos, é servidor com mais de 20 anos de carreira, motorista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Em seu discurso, Samuel não poupou agradecimentos a todos os apoiadores, além de dar uma perspectiva sobre o futuro de sua gestão.