Agressor é preso após espancar mulher que voltava do hospital

Um homem foi preso em flagrante em Guaíra, a 100 quilômetros de Franca, após agredir violentamente sua companheira dentro de casa nessa sexta-feira, 16. O crime ocorreu quando a mulher retornava do hospital com o filho do casal, que sentia dores e havia passado por atendimento médico.

Segundo o relato da vítima, ao chegar em casa, encontrou o companheiro em visível estado de embriaguez e bastante exaltado. Sem motivo aparente, ele começou a desferir socos contra o rosto e o corpo da mulher, além de empurrões, tudo na frente da criança.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu sair da residência e acionar a Polícia Militar. Os agentes se deslocaram imediatamente ao endereço informado e, ao chegarem, encontraram o agressor ainda alterado no interior da casa. A vítima apresentava hematomas evidentes pelo corpo e o filho do casal estava em estado de choque.