Peça 'Escorial' leva drama e tensão ao palco do Ipra em Franca

A cena teatral de Franca ganha destaque neste fim de semana com a apresentação da peça Escorial, obra densa e simbólica do belga Michel de Ghelderode, que será encenada por artistas locais no Ipra (Instituto Práxis de Educação e Cultura), localizado na rua Diogo Feijó, 1.956, na Estação. Com classificação indicativa de 16 anos, as sessões ocorrem neste sábado, 17, às 20h, e domingo, 18, às 19h, com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada apresentação.

Dirigido por Hélio Simões e interpretado por Marcelo Rocha e João Baratto, integrantes do grupo Clã Inútil do Teatro, o espetáculo mergulha o público em um duelo psicológico ambientado em um palácio decadente. Um rei perturbado propõe a seu bobo da corte, Folial, que troquem de papéis. A aparente brincadeira se transforma em uma espiral de tensão, observada por um monge silencioso, que testemunha a tragédia inevitável.

Escrita em 1927, Escorial expõe a face distorcida do poder, o luto e a fragilidade humana. A encenação francana se destaca pela atmosfera carregada e pela proposta de valorizar a produção cultural local, com profissionais experientes da cidade.