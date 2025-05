Ciênciamóvel leva exposição sobre biologia às escolas

Nesta semana, o caminhão do Ciênciamóvel esteve na Emeb "Professora Sueli Contini". Outras visitas estão programadas para os próximos meses, sempre às terças e quartas-feiras, contemplando turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

Entre os assuntos abordados, estão DNA, vírus - com destaque para o da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti -, animais invertebrados e vertebrados, esqueleto humano, fases da gestação, pirâmide alimentar e torso humano. A proposta é apresentar os conceitos por meio de experimentos e equipamentos interativos.

O Ciênciamóvel, museu itinerante vinculado ao Espaço de Difusão Científica da Secretaria de Educação, está com uma nova exposição temática voltada aos alunos da rede municipal de Franca . O tema da vez é biologia, com foco em conteúdos que despertam a curiosidade e o interesse dos estudantes pela ciência.

A ação é conduzida por uma equipe de professores especialistas, que atuam diretamente com os alunos durante as atividades. O objetivo é tornar o aprendizado mais dinâmico, aproximando a ciência do cotidiano das crianças e jovens.