54ª Expoagro conta com 250 Nelore e 190 Mangalarga expostos

A 54ª Expoagro segue com programação intensa neste fim de semana no Parque “Fernando Costa”, em Franca, reunindo atrações para todos os públicos. O destaque desta edição é a exposição da raça Mangalarga Paulista, que bateu recorde nacional com 190 cavalos, superando inclusive a Etapa Nacional, realizada na Bahia, que contou com 70 animais. A informação foi confirmada por Lucimara Prado, secretária de Inovação e Desenvolvimento.

Além dos equinos, o público pode conferir a exposição de 250 bovinos da raça Nelore, além das tradicionais provas equestres e a modalidade Team Penning. A visitação é gratuita e pode ser feita das 8h às 17h.

A programação também inclui palestras técnicas. Neste sábado, 17, às 10h, o auditório “Fábio de Salles Meirelles” recebe Gabriel Devoz, da Fundação Procafé, que vai abordar o tema “Desempenho de cultivares de café para a Região da Alta Mogiana”. A entrada também é gratuita.