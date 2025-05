Sesi Franca pode garantir classificação neste domingo em SP

As duas equipes fazem um playoff equilibrado. O Franca conquistou uma vitória em São Paulo, enquanto que o Pinheiros conseguiu um triunfo jogando em Franca. No último confronto, também em Franca, o time da casa deixou a série em 2 a 1.

O Sesi Franca pode garantir uma vaga nas semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil) neste domingo, 18, às 11h, em São Paulo. A equipe francana enfrenta o Pinheiros, no ginásio Villaboim, pelo quarto confronto do playoff das quartas de final da competição nacional. A série melhor de cinco jogos aponta 2 a 1 para o time comandado por Helinho Garcia.

Na fase regular, também houve equilíbrio, com o time de São Paulo vencendo em seus domínios, com o troco do Franca atuando no Pedrocão.

Helinho destacou a boa atuação na partida anterior, nessa quinta-feira, quando a equipe venceu o adversário com bom equilíbrio defensivo e ofensivo. “Tomamos 69 pontos que era uma meta importante. Isso nos deu tranquilidade para a gente atacar fazendo 92 pontos contra uma equipe de muita qualidade”.

Didi, cestinha da equipe francana na última partida com 24 pontos, destacou o ritmo do time em quadra e disse que será preciso jogar da mesma maneira na próxima partida. “Conseguimos imprimir um ritmo forte e precisamos repetir isso. Sabemos do nosso arsenal e a gente tem que entrar desse jeito desde o começo”.