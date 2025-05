Projeto em Franca acolhe garotas com sonho de jogar bola

O Futuras Estrelas é um projeto que é oferecido de forma gratuita a meninas de 8 a 17 anos. Mantidas à base de doações pontuais e esforço pessoal, as aulas são realizadas aos sábados, das 16h às 18h, num campo localizado no espaço Arena Premium, no Jardim Palma. Quem se interessar, seja para participar ou para se tornar apoiador do projeto, pode entrar em contato via Instagram, pelo @projetofuturasestrelas ou pelo WhatsApp (16) 99199-3558.