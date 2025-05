Fim de semana será de tempo seco e clima ameno em Franca

Os moradores de Franca devem se preparar para um fim de semana marcado por tempo firme, seco e temperaturas amenas. De acordo com a Climatempo, tanto no sábado, 17, quanto no domingo, 18, não há expectativa de chuva na cidade, mantendo o cenário de baixa umidade do ar que já vem sendo registrado nos últimos dias.

No sábado, as temperaturas devem variar entre 15°C na madrugada e nas primeiras horas da manhã, chegando a 25°C à tarde. No domingo, seguirão a mesma mínima e máxima. Os ventos devem manter uma média de 10 km/h em ambos os dias, o que pode acentuar a sensação térmica, especialmente nas primeiras horas da manhã e no início da noite.

Com o tempo seco e as temperaturas mais amenas, especialistas alertam para alguns cuidados importantes com a saúde. É fundamental manter a hidratação constante ao longo do dia, mesmo sem a sensação de sede. A pele e as vias respiratórias também exigem atenção redobrada, sendo recomendável o uso de hidratantes e, quando possível, umidificadores de ar ou toalhas úmidas em ambientes fechados. Além disso, a população deve evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes, assim como a exposição prolongada ao sol sem proteção adequada.