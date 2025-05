Da Taça das Favelas para o time profissional da Francana

O sonho de se tornar um jogador profissional e ajudar a família é um roteiro de vida de muitos jovens. Com Victor Hugo Magalhães Silva, de 17 anos, não é diferente. Nascido no bairro São Tomáz, zona norte de Belo Horizonte (MG), Vitinho foi um dos destaques da Taça das Favelas de 2024, etapa de Minas Gerais, ao ser campeão pelo Taquaril.

Agora, na Associação Atlética Francana, que irá disputar a Copa Paulista 2025, o atacante destro sonha alto, com a expectativa de ganhar a titularidade na equipe esmeraldina.

Na Taça das Favelas, somando as fases estadual e nacional, Vitinho anotou 8 gols em 10 jogos. Na decisão da etapa de Minas Gerais, ele marcou o segundo gol do Taquaril na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Tiradentes. “Moro na favela de São Tomás e joguei pela equipe do Taquaril, meus parceiros. Graças a Deus fomos campeões com transmissão da Globo lá. Fui feliz e pude fazer um gol na final”, contou Vitinho, com certa timidez.