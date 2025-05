Defasagem tecnológica e tributação desafiam setor calçadista

“No Estado de São Paulo, temos o benefício fiscal do crédito presumido e redução da base de cálculo do ICMS, onde o imposto pode variar de 3,5% a 12%, a depender da situação. Somam-se a ele, outros impostos sobre o consumo, como o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), que possuem uma carga efetiva sobre os produtos de, no mínimo, 3,65%”, pontuou Brigagão.

A lista do sindicalista começa com a isonomia tributária. O principal imposto é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Essa carga é estadual, e cada estado pode oferecer incentivos fiscais – ou seja, descontos ou benefícios para atrair empresas, com o objetivo de estimular a economia local, gerar empregos e aumentar a renda da população.

Guerra fiscal que possibilita a ascensão de concorrentes do mercado francano. “Outros estados também vêm ganhando destaque, como o Ceará e o Rio Grande do Sul, com tradição na produção de calçados e também regimes fiscais atrativos. Ainda assim, Minas Gerais continua sendo o concorrente mais direto e constante, tanto em termos logísticos quanto comerciais”.

A indústria mineira, por exemplo, se destaca na produção de calçados populares voltados para o mercado nacional. “A principal diferença está no nível de incentivos fiscais oferecidos por Minas Gerais, que historicamente tem aplicado reduções na base de cálculo e créditos presumidos mais agressivos que os de São Paulo. Isso faz com que a carga efetiva de ICMS em Minas seja, muitas vezes, inferior à de São Paulo, especialmente para empresas que produzem em larga escala ou estão localizadas em regiões incentivadas. Em média, a carga efetiva de ICMS no vizinho mineiro para o setor de calçados fica entre 1% e 2%, além de outros incentivos que favorecem os fornecedores da indústria calçadista mineira, como o TTS (Tratamento Tributário Setorial)”.

Combate à informalidade

Outro desafio é combater o trabalho informal. Segundo o Sindifranca, com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a indústria calçadista de Franca emprega formalmente 14.174 pessoas — com uma média anual de 13.928 trabalhadores registrados.