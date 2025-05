Grávida sofre convulsão, desmaia na rua e é socorrida em Franca

Uma mulher de 37 anos, em sua oitava gestação, sofreu uma convulsão e desmaiou na rua enquanto levava o filho de 2 anos à escola nesta sexta-feira, 16, no bairro Santa Rita, em Franca. A criança chorava ao lado da mãe caída, quando moradores ouviram o barulho e correram para prestar socorro.

Vizinhos relataram que a mulher caminhava sozinha com o menino quando, subitamente, perdeu os sentidos e caiu ao chão, começando a convulsionar. Com o asfalto quente, os moradores se mobilizaram rapidamente, colocaram uma toalha para protegê-la do calor do chão e usaram um guarda-chuva para fazer sombra enquanto aguardavam a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Minutos depois, o marido da vítima chegou ao local e revelou que a gestação é de risco e que ela está com quadro de eclampsia, uma complicação grave que pode ser fatal para a mãe e o bebê.