Moradores de Franca denunciam insegurança na Praça das Bandeiras

O trabalho busca romper com o ciclo da situação de rua e, ao mesmo tempo, garantir a preservação do espaço público, reforçando o compromisso do município com políticas sociais que promovam dignidade e inclusão. As ações seguem acontecendo de forma contínua, com foco na escuta qualificada e no fortalecimento dos vínculos com as pessoas em situação de vulnerabilidade.