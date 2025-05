Fila por vaga na Santa Casa de Franca cai, mas continua alta

Na quinta-feira, 15, também à Difusora, a secretária Waléria Mascarenhas informou a existência de 38 pessoas à espera de vagas - duas a menos que nesta sexta. Segundo nota da Secretaria da Saúde, são 18 pacientes no Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", 4 no Pronto-socorro Infantil, 8 na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Aeroporto e 10 na UPA do Anita.