Pai e filha ficam feridos em acidente entre moto e carro

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um pai e sua filha feridos na manhã desta sexta-feira, 16, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do carro trafegava pela via, quando tentou realizar um retorno e acabou cortando a frente do motociclista, que seguia no sentido centro, com sua filha de 16 anos na garupa. A moto colidiu com força na lateral do veículo.

O condutor do carro afirmou não ter visto a motocicleta por conta do sol que batia em seu rosto. Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao solo. O pai, mesmo machucado, levantou-se rapidamente e correu em desespero até a filha, que permanecia caída no asfalto, muito assustada e reclamando de fortes dores nas pernas.