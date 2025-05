Fraudador do INSS condenado a 12 anos é preso na região

Um homem condenado por fraudes no sistema de aposentadorias do INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) foi capturado pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 15, em Guará, na região de Franca. Ele era procurado pela Justiça Federal e já havia sido condenado a mais de 12 anos de prisão pelo crime de peculato, que éfraude praticada no exercício de função pública.

A ação da PM ocorreu após informações precisas sobre a localização do foragido. Durante patrulhamento, os militares encontraram o homem e realizaram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da revista, mas sua identidade foi confirmada e, com o mandado de prisão em aberto já conhecido pelas autoridades, a prisão foi efetuada.

O criminoso foi conduzido à delegacia local e, posteriormente, transferido à cadeia, onde permanecerá à disposição da Justiça.