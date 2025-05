Franca retoma empregos formais em 25 após queda em dezembro de 24

A cidade de Franca, no interior de São Paulo, começou o ano de 2025 com sinais claros de recuperação no mercado de trabalho formal. Segundo dados divulgados pela Fundação Seade, os três primeiros meses do ano registraram saldo positivo de empregos, revertendo a queda significativa observada no final de 2024.

Em dezembro de 2024, o município enfrentou um dos piores desempenhos do ano, com 5.903 admissões e 10.545 desligamentos, o que resultou em um saldo negativo de -4.642 vagas. O impacto mais expressivo veio dos setores de Serviços e Indústria, que juntos somaram 4.405 desligamentos, contribuindo decisivamente para a retração do estoque de empregos formais naquele período, que fechou em 200.809 postos.

Contudo, o cenário mudou drasticamente com a virada do ano. Em janeiro de 2025, Franca já demonstrava sinais de retomada, com um saldo positivo de 2.091 empregos (11.125 admissões e 9.034 desligamentos). A recuperação se intensificou em fevereiro, quando foram criadas 2.832 novas vagas. Março manteve a tendência de crescimento, ainda que em ritmo mais moderado, com 1.064 postos adicionados ao mercado de trabalho formal. O estoque total de empregos em Franca atingiu 206.796 em março.