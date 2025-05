Homem furta doces e acaba detido por funcionários e PM

Um criminoso foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira, 15, após furtar sucos e barras de chocolate de um supermercado localizado no Jardim Redentor, em Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

A equipe foi acionada por meio de um telefone particular pelo gerente do supermercado, que relatou que um homem havia furtado produtos e fugido em direção ao bairro Santa Terezinha. Um dos funcionários passou a seguir o suspeito, enquanto os policiais iniciaram as buscas na região.

Durante patrulhamento pela rua Dr. Célio Garcia, os militares localizaram dois funcionários que já haviam detido o autor do furto. Abordado, o homem confessou o crime e contou que havia levado chocolates e sucos, mas que descartou os produtos no estacionamento do mercado antes de fugir.