Franca entrega 31 cadeiras de rodas e banho; veja como solicitar

A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã dessa quinta-feira, 15, a entrega de 31 cadeiras de rodas e de banho para pacientes da rede pública. A ação, que aconteceu na sede da secretaria, contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), da secretária de Saúde Waléria Mascarenhas e de outras autoridades.

Do total entregue, 21 cadeiras são tradicionais, 2 são motorizadas e 8 são de banho, todas produzidas sob medida para cada paciente. “É muito bom ver o sorriso no rosto dos pacientes, dos pais, dos cuidadores e responsáveis. Essas cadeiras são próprias para cada uma dessas pessoas e vêm com garantia de funcionamento, proporcionando mais qualidade de vida”, destacou o prefeito Alexandre Ferreira.

O programa já soma quase R$ 700 mil em investimentos, com recursos destinados à personalização e aquisição dos equipamentos. Além das entregas desta semana, outros 99 pacientes já foram avaliados e terão suas cadeiras entregues nas próximas etapas do cronograma.

Como solicitar uma cadeira de rodas ou de banho