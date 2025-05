DIG apreende dois adolescentes envolvidos na morte de agiota

Segundo a DIG, o setor de homicídios da unidade identificou os três envolvidos no crime. Além dos dois adolescentes, um homem de 28 anos também foi apontado como participante direto do latrocínio.

A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, apreendeu nesta quinta-feira, 15, dois adolescentes de 17 anos. Eles foram identificados como envolvidos no latrocínio — roubo seguido de morte — que matou Itamar da Silva Cardoso no dia 17 de abril, no Jardim Panorama, em Franca .

O adulto foi formalmente indiciado, e o inquérito policial já foi encaminhado ao Fórum da Comarca com pedido de prisão preventiva.

Trio se apresentou

Os três suspeitos — o homem de 28 anos e os dois adolescentes — se apresentaram voluntariamente à Polícia Civil após fugirem para Ibiraci (MG). Alegaram ter agido em legítima defesa durante uma discussão com a vítima.

De acordo com o depoimento do maior de idade, ele tinha uma dívida de R$ 400 com a vítima, que teria crescido para R$ 3 mil, o que motivou as ameaças.