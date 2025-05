Caminhoneiro foge após batida e dona fica no prejuízo em Franca

Uma moradora de Franca ficou no prejuízo na terça-feira, 13, após ter seu carro atingido por um caminhão em plena luz do dia. O motorista fugiu do local sem prestar assistência.

O caso aconteceu na rua Deolinda Maria Silva, no Jardim Petráglia, região Leste de Franca. A proprietária do veículo danificado, Karen Praciel, só percebeu o estrago no fim da tarde. “Quando fui sair com outro carro que estava perto do meu, vi o dano. Eram por volta das 16h30”, relatou.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o caminhão trafegava pela rua e, com a porta traseira aberta, atingiu em cheio o vidro traseiro do carro de Karen, quebrando o material e amassando a lataria.