Tempo seco e queimadas podem agravar saúde pública de Franca

Com a chegada do outono e a queda das temperaturas, as queimadas voltam a compor o cenário cotidiano de Franca. Além dos impactos ambientais diretos, essa prática traz uma preocupação adicional: o aumento de doenças respiratórias, como gripe e resfriados, que afetam amplamente a população. A situação só sobrecarrega o sistema de saúde de Franca, que já enfrenta desafios recorrentes, que vão desde a escassez de leitos para internações até a baixa adesão às campanhas de vacinação, que não conseguem alcançar índices satisfatórios de cobertura.

Nesse contexto, as queimadas, comuns nesta época do ano, agravam ainda mais uma situação já delicada, impondo novos desafios ao poder público.

Poluição do ar

As queimadas liberam uma grande quantidade de poluentes atmosféricos, como monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ozônio e material particulado fino (PM2,5). Este último é especialmente prejudicial, pois consegue penetrar profundamente nos pulmões e atingir a corrente sanguínea.