Franca terá escola com esportes inclusivos para deficientes

A Escola Estadual "Professora Maria Pia Silva Castro", localizada no Parque do Horto, zona norte de Franca, está entre as 75 unidades da rede estadual que passam a integrar um projeto inédito de inclusão esportiva para alunos com deficiência. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) e o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), prevê um investimento de R$ 49,3 milhões ao longo dos próximos quatro anos.

Na unidade de Franca, 31 estudantes foram identificados como elegíveis para participar das novas atividades esportivas, que envolvem modalidades paralímpicas adaptadas às diferentes necessidades dos alunos. As atividades devem ocorrer até quatro vezes por semana, com foco no bem-estar, desenvolvimento pedagógico e até a descoberta de talentos para o esporte de alto rendimento.

O projeto será implantado inicialmente em 10 escolas ainda no primeiro semestre de 2025, mas outras 65, incluindo a unidade de Franca, devem iniciar as ações no segundo semestre deste ano. A proposta visa não apenas garantir o direito à prática esportiva dentro do ambiente escolar, como também prevenir a evasão e fortalecer o vínculo dos alunos com a escola.