PSs de Franca têm 38 pessoas à espera de vaga de internação

Os prontos-socorros e UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) de Franca reúne 38 pessoas aguardando vaga de internação em hospital público, segundo novos dados disponibilizados na manhã desta quinta-feira, 15, pelas autoridades da saúde.

Em entrevista à Rádio Difusora e ao portal GCN/Sampi, o diretor administrativo da Santa Casa de Franca, Tiago Silva, e a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, traçaram o cenário preocupante da saúde em Franca.

Segundo Tiago, a Santa Casa tem 336 leitos, sendo 60 de UTI, divididos entre adulto e infantil. A partir do próximo dia 23, como informado anteriormente pelo portal GCN/Sampi, mais 10 leitos serão disponibilizados no Hospital do Coração.