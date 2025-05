Homem com deficiência é atropelado e fica ferido em Franca

Com a força do impacto, ele foi arremessado sobre o capô do veículo, que teve o para-brisa quebrado e, em seguida, caiu violentamente no asfalto.

Segundo informações apuradas no local, o idoso, que possui deficiência em uma das pernas, tentava atravessar a via quando foi atingido por um carro em movimento.

O pedestre sofreu fratura no braço, ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e o encaminharam com urgência à Santa Casa de Franca.

O motorista do carro permaneceu no local, bastante abalado, e prestou assistência até a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência e deverá apurar as circunstâncias do acidente.