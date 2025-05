Recorde de frio em 2025: Franca registra 13,3°C nesta quinta

A projeção indica que as temperaturas mínimas devem continuar nessa faixa nos próximos dias. Para esta sexta-feira, 16, a Climatempo prevê variação entre 14°C e 24°C. A umidade do ar deve ficar entre 50% e 90%, e não há previsão de chuva.

No sábado, 17, a previsão é de dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens deverão aumentar à noite. A mínima esperada é de 15°C e a máxima de 26°C. Já no domingo, 18, as temperaturas oscilarão entre 15°C e 25°C. Não há previsão de chuva para o fim de semana.

Caso a expectativa se concretize, ainda segundo a Climatempo, a mínima ficará entre 14°C e 17°C até o final de maio.