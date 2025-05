Justiça autoriza exumação de irmã de médico suspeito de homicídio

A Justiça autorizou nesta quarta-feira, 14, a exumação do corpo de Nathalia Garnica, sepultado no cemitério de Pontal (SP). Ela é irmã do médico Luiz Antônio Garnica, preso suspeito de matar, envenenando, a própria mulher, Larissa Rodrigues, em Ribeirão Preto.

O corpo será exumado para coleta de material e realização de exame toxicológico. A data ainda não foi definida pelo IML (Instituto Médico Legal). A semelhança entre as duas mortes e a curta distância de tempo entre elas levantaram suspeitas.

O exame necroscópico de Larissa Rodrigues descartou sinais de violência física, mas revelou lesões no pulmão e no coração compatíveis com intoxicação grave. Já Nathalia, de 42 anos, que morreu um mês antes, teria sofrido infarto fulminante, apesar de não apresentar problemas cardíacos anteriores.