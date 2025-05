Estado promete abrir 21 leitos hospitalares na região de Franca

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 15, a abertura de 21 novos leitos em hospitais da região. Serão 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na Santa Casa de Franca, quatro leitos de clínica médica na Santa Casa de São Joaquim da Barra, além de três leitos pediátricos e quatro clínicos na Santa Casa de Ituverava.

A ampliação da capacidade hospitalar ocorre em meio ao colapso da rede pública de saúde na região. Nesta quinta-feira, 15, por exemplo, 38 pessoas estão internadas provisoriamente em prontos-socorros e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Franca, aguardando transferência para hospitais. Em toda a região, o total de pacientes nessa situação chega a 70.

As unidades serão beneficiadas com a Tabela SUS Paulista, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que complementa os valores pagos pelo Ministério da Saúde aos hospitais e instituições que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Desde o início do programa, em agosto de 2023, a região de Franca recebeu o aporte de R$ 108 milhões.