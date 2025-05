'Lixão' na zona oeste de Franca causa revolta em moradores

Moradores do bairro João Liporoni, zona oeste de Franca, vêm enfrentando um grave problema de descarte irregular de lixo na rua Odanir Correa Dias. Segundo denúncias, pessoas de fora do bairro têm utilizado uma via próxima, que dá acesso a uma área de mata, como ponto clandestino de despejo de resíduos.

De acordo com um dos moradores da região, a rua afetada fica em um trecho de subida, nos fundos da rua Odanir Correa Dias, e a situação tem se agravado a ponto de dificultar a passagem de veículos. “Chegará um momento em que não conseguiremos passar com o carro. Está lamentável”, relatou.

Ainda segundo o morador, a Prefeitura chegou a realizar a limpeza do local há mais de dois meses. No entanto, o problema persiste. “Lá não é para descarte de lixo. Lá é uma rua de bairro”, enfatizou.