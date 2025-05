Superlotada, Santa Casa de Franca suspende cirurgias eletivas

Com os leitos de internação do SUS (Sistema Único de Saúde) superlotados, a Santa Casa de Franca decidiu suspender as cirurgias eletivas deste mês de maio. A medida foi tomada em reunião realizada nessa quarta-feira, 14, no Ministério Público de Franca, junto de representantes da Promotoria de Justiça, Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, DRS-VIII (Departamento Regional de Saúde 8) e Prefeitura de Franca.

As cirurgias eletivas do Hospital Geral, através do SUS (Sistema Único de Saúde), previstas para dia 15 a 31 de maio de 2025 foram suspensas, após deliberação e consenso das partes. A motivação é a alta demanda de pacientes por leitos de internação - na semana passada, a lotação do grupo era de 105% - e a necessidade de priorização dos atendimentos de urgência e emergência.

Os pacientes que fariam as cirurgias eletivas neste mês serão notificados e orientados sobre os novos agendamentos.