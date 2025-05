354 motoristas de Franca são flagrados bêbados ao volante em 2025

Durante o Maio Amarelo, mês de conscientização sobre segurança no trânsito, Franca se destaca no cenário estadual com números expressivos no combate à combinação entre álcool e direção. Entre 2022 e 2024, o número de operações de fiscalização de alcoolemia na cidade dobrou, passando de 21 para 42. Já o número de motoristas abordados saltou de 7.358 para 33.541, um crescimento de 356%.

As autuações por embriaguez ao volante também aumentaram mais de duas vezes no mesmo período, passando de 466 em 2022 para 1.185 em 2024. A tendência de intensificação das ações segue firme em 2025. Nos quatro primeiros meses do ano, Franca já realizou 13 operações, fiscalizando 8.806 condutores e registrando 354 autuações.

Educação para o trânsito ganha força em Franca

Além das operações de fiscalização, as ações educativas também vêm crescendo de forma significativa. Em 2022, apenas duas iniciativas foram promovidas na cidade. Em 2023, esse número subiu para nove e, em 2024, alcançou 32. Já em 2025, somente entre janeiro e abril, foram realizadas 15 ações educativas – mais da metade do total do ano anterior.