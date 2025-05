MHS é penalizada com multa de R$ 40 mil por desistir da Expoagro

A empresa MHS Produções e Eventos Ltda, de Passos (MG), vencedora da licitação para organizar a Expoagro Franca 2025, foi penalizada pela Prefeitura de Franca após desistir de executar o contrato.

A penalidade, aplicada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, por meio da Comissão de Descumprimento Contratual, inclui uma multa de R$ 40 mil, equivalente a 10% do valor total do contrato, conforme previsto no item 11.1 do edital de concorrência pública nº 17/2024 e no artigo 156, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações). A penalização consta do Diário Oficial, publicado no dia 18 de abril. A empresa teve 15 dias úteis para apresentar recurso.

Além da multa, a empresa foi impedida de participar de licitações e contratar com o poder público por dois anos, recebendo também declaração de inidoneidade, ficando proibida de firmar contratos com a administração pública em qualquer esfera nesse período.