Operação tapa-buracos atende bairros de Franca; veja os locais

A Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca) mobilizou, nesta quarta-feira, 14, sete equipes para realizar a operação tapa-buracos em ruas e avenidas da cidade.

Reparos foram realizados na rua Américo Pizzo, no Jardim Noêmia; rua José Antônio Miron Sanches, rua Ivete Vitoriano de Paula Garcia e rua Valdélia Martins dos Santos, no Jardim Aeroporto III; avenida Champagnat, no Centro; avenida Adhemar Pereira de Barros Filho, no Jardim Veneza; rua Maria Amélia Faleiros, no Jardim Três Colinas; avenida São Vicente, no Jardim Noêmia; avenida José da Silva, no Jardim Integração; avenida Chico Júlio, na Vila Chico Júlio; rua Carlos de Vilhena, na Estação; rua Felisbino de Lima, no bairro Cidade Nova; rua Espírito Santo, na Vila Aparecida e rua Geraldo Martins Tristão, no Jardim Monte Carlo.

A Emdef realizou trabalhos nos Jardins Aeroporto I, II e III, Distrito Industrial Antônio Della Torre, City Petrópolis, Jardim Luiza II, Vila Rezende, Jardim Santa Efigênia, Parque Continental, Jardins Paulistano, Noêmia e Ângela Rosa, nesta semana.