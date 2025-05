Pedágio mais justo, estradas mais seguras: o novo modelo de SP

A substituição da praça de pedágio de Alumínio por pórticos eletrônicos também acabará com distorções como a da “Vila Pedágio”, bairro que há anos vivia isolado pela praça de pedágio.

Outro marco relevante é a isenção total para motociclistas, adotada como diretriz nos projetos estruturados a partir de 2023. Essa medida já está garantida nos contratos dos projetos do Litoral Paulista, Rota Sorocabana, Nova Raposo, Circuito das Águas, Rota Mogiana e do Lote Paranapanema, e reflete o compromisso do Estado com uma política de maior economia, com menos tarifa e mais justiça tarifária. O governo também estuda a regulamentação dos contratos anteriores, como os do Rodoanel Norte e da Econoroeste.

Os novos projetos também preveem duplicações em trechos estratégicos, como entre Itatiba e Bragança, Jundiaí e Caieiras, e Cajamar e Jarinu, além da implantação de novas marginais, contornos urbanos e da modernização completa da infraestrutura existente. O objetivo é alavancar o turismo local, com rodovias mais modernas e seguras para turistas, empreendedores e toda a cadeia de valor do setor. As melhorias também beneficiarão os centros de distribuição do e-commerce que operam na região de Campinas, especialmente nas proximidades do aeroporto de Viracopos. A rodovia SP-324, Miguel Melhado, será duplicada no trecho entre o aeroporto e o município de Vinhedo, criando uma alternativa à rodovia Santos Dumont para o escoamento das cargas que chegam ao terminal por frete aéreo.