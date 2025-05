‘A gente precisa corrigir’, diz Helinho após tropeço em casa

O técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia, disse nesta quarta-feira, 14, que o time precisa melhorar o setor ofensivo e corrigir os erros apresentados no segundo jogo das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe perdeu para o Pinheiros por 71 a 70 na terça-feira, 13, no ginásio "Pedrocão", deixando a série empatada em 1 a 1.

Na partida, Franca registrou média de 17,5 pontos por período. “A defesa ontem não foi ruim, ao contrário, mas também é fundamental que a gente, ofensivamente, possa produzir mais, procurando melhor os espaços dentro da quadra para termos um volume maior e, consequentemente, melhorar nosso percentual de acertos.”

Com uma vitória para cada lado, Helinho terá a chance de buscar a primeira vitória em casa nas quartas de final, nesta quinta-feira, 15. “Foi uma partida bastante equilibrada, com muitas variações no sistema tático. O jogo acabou sendo decidido nos detalhes, nas bolas paradas, no final da partida. Nossa equipe teve alguns erros que precisamos corrigir para que possamos buscar a vitória no terceiro jogo.”