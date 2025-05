Franca: bebê saudável segue na UTI por falta de vaga em berçário

Enquanto pacientes lutam por vagas de internação na rede pública de saúde, uma situação inusitada e angustiante revolta uma jovem mãe de 22 anos. Seu bebê, de apenas 12 dias, totalmente saudável, permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal, mesmo sem necessidade clínica, apenas por falta de vaga no berçário para avaliação final com uma fonoaudióloga.

A criança nasceu no dia 2 de maio e, nas primeiras horas de vida, apresentou um leve desconforto respiratório. Por precaução, foi encaminhada à UTI, mas, após a realização de todos os exames, ainda na mesma noite, recebeu alta médica da unidade intensiva. No entanto, para ir para casa, precisava ser avaliada por uma fonoaudióloga no berçário — e é aí que a situação se complicou.

De acordo com a mãe, a vaga no berçário nunca foi disponibilizada, mantendo seu bebê em um ambiente hospitalar de maior risco, onde ocupa um leito essencial para outras crianças em estado crítico.