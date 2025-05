Motociclista é atingido por carro em rotatória de Franca

O homem sofreu escoriações no braço esquerdo, além de relatar dores nas pernas e no mesmo braço atingido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para o pronto-socorro de Franca.

Segundo informações apuradas no local, a condutora de um EcoSport preto afirmou que não viu a moto durante a manobra e acabou acertando o motociclista que estava em um Honda Titan, que foi arremessado ao chão. Com o impacto, a motocicleta chegou a parar embaixo do veículo.

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, 15, deixou um motociclista ferido na Vila Santa Maria do Carmo, em Franca . A colisão ocorreu na rua Antônio Rodrigues Neto, no momento em que a vítima fazia uma rotatória.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e acionou a perícia técnica para investigar as circunstâncias do acidente. A motorista permaneceu no local com familiares e prestou todo o atendimento necessário à vítima.