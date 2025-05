Hemocentro de Franca opera com estoque de sangue em nível crítico

O Hemocentro de Franca emitiu um alerta de emergência nesta quarta-feira, 14, devido ao estoque de sangue estar abaixo do comum, em nível crítico. A situação coloca em risco o atendimento a pacientes que dependem de transfusões nos hospitais da cidade e região.

De acordo com a coordenação do Hemocentro, o local tem recebido em média 25 doadores por dia, quando o ideal seria ao menos 50 doadores diários. “Isso afeta o estoque como um todo, mas o impacto é ainda maior nos tipos sanguíneos negativos, que são mais raros”, informou a agente de captação e Comunicação Social do Hemocentro de Franca, Elaine Gimenes.

O apelo é claro: sem doadores, vidas estarão em risco nos próximos dias. A unidade pede que a população compareça o quanto antes para doar sangue. Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé.

Horário de atendimento do Hemocentro de Franca

Segunda a sexta-feira: 7h às 13h

Sábado: 7h às 11h

Domingo: fechado

Atendimento estendido: na quarta-feira, 21 de maio, o funcionamento será das 7h às 19h



Quem pode doar